O Supremo Tribunal dos EUA anulou hoje a proteção do direito ao aborto em vigor no país desde 1973, numa decisão classificada como histórica que permitirá a cada Estado decidir se mantém ou proíbe tal direito.

O The New York Times lançou uma ferramenta para monitorizar os estados em que a decisão do Supremo Tribunal dos EUA teve efeito imediato e aqueles que deverão implementar restrições dentro de dias, semanas ou meses.

Neste momento, o aborto é já proibido em oito estados. Eis a listagem:

Interrupção da gravidez proibida com efeito imediato:

Alabama

Arkansas (sem excepções para casos de violação ou incesto)

Kentucky (sem excepções para casos de violação ou incesto)

Louisiana (sem excepções para casos de violação ou incesto)

Missouri (sem excepções para casos de violação ou incesto)

Oklahoma (sem excepções para casos de violação ou incesto)

South Dakota (sem excepções para casos de violação ou incesto)

Wisconsin

A proibição do aborto deverá ser aprovada muito em breve nos seguintes estados:

Idaho (dentro de 30 dias uma lei deverá restringir o aborto em praticamente quase todos os casos)

Mississippi (dentro dias uma lei deverá restringir o aborto em praticamente quase todos os casos)

North Dakota (dentro de 30 dias uma lei deverá restringir o aborto em praticamente quase todos os casos)

Tennessee (dentro de 30 dias uma lei deverá restringir o aborto em praticamente quase todos os casos, sem excepção para incesto ou violação)

Texas (dentro de 30 dias uma lei deverá restringir o aborto em praticamente quase todos os casos, sem excepção para incesto ou violação)

Utah (dentro dias uma lei deverá restringir o aborto em praticamente quase todos os casos)

West Virginia

Wyoming (dentro dias uma lei deverá restringir o aborto em praticamente quase todos os casos)

A proibição ou restrição do aborto deverá ser aprovada dentro de semanas ou meses:

Arizona (aborto ilegal depois das 15 semanas de gravidez, sem excepções para violações ou incesto; lei entrará em vigor em setembro)

Florida (aborto ilegal depois das 15 semanas de gravidez, lei entrará em vigor a 1 de julho)

Georgia (aborto ilegal depois das 6 semanas de gravidez)

Ohio (aborto ilegal depois das 6 semanas de gravidez, sem excepção para violação ou incesto)

South Carolina (aborto ilegal depois das 6 semanas de gravidez)

Estados onde ainda é incerto como a legislação vai evoluir em relação à interrupção voluntária da gravidez:

Indiana (aborto permitido até às 22 semanas atualmente)

Iowa (aborto permitido até às 22 semanas atualmente)

Kansas (aborto permitido até às 22 semanas atualmente)

Michigan (a gravidez pode ser interrompida até ao ponto de viabilidade fetal, *ou seja, a partir do momento em que o feto pode sobreviver fora do útero, que ocorre geralmente em torno de 24 semanas de gestação, mas o entendimento varia de estado para estado).

Montana (a gravidez pode ser interrompida até ao ponto de viabilidade fetal)

Nebraska (aborto permitido até às 22 semanas atualmente)

Carolina do Norte (a gravidez pode ser interrompida até ao ponto de viabilidade fetal)

Pensilvânia (aborto permitido até às 24 semanas atualmente)

Virginia (a gravidez pode ser interrompida até ao ponto de viabilidade fetal)

Estados onde se perspectiva que o aborto continuará a ser um direito protegido legalmente:

Alaska (sem limite gestacional)

Colorado (sem limite gestacional)

Illinois (a gravidez pode ser interrompida até ao ponto de viabilidade fetal)

Maine (a gravidez pode ser interrompida até ao ponto de viabilidade fetal)

Massachusetts (24 semanas)

Minnesota (a gravidez pode ser interrompida até ao ponto de viabilidade fetal)

Nevada (a gravidez pode ser interrompida até ao ponto de viabilidade fetal)

New Hampshire (24 semanas)

Novo México (sem limite gestacional)

Rhode Island (a gravidez pode ser interrompida até ao ponto de viabilidade fetal)

California (a gravidez pode ser interrompida até ao ponto de viabilidade fetal)

Conneticut (a gravidez pode ser interrompida até ao ponto de viabilidade fetal)

Washington, D.C (sem limite gestacional)

Delaware (a gravidez pode ser interrompida até ao ponto de viabilidade fetal)

Havai (a gravidez pode ser interrompida até ao ponto de viabilidade fetal)

Maryland (a gravidez pode ser interrompida até ao ponto de viabilidade fetal)

Nova Jérsia (sem limite gestacional)

Nova Iorque (a gravidez pode ser interrompida até ao ponto de viabilidade fetal)

Oregon (sem limite gestacional)

Vermont (sem limite gestacional)

Washington (a gravidez pode ser interrompida até ao ponto de viabilidade fetal)

Os juízes da mais alta instância judicial norte-americana, atualmente com uma maioria conservadora, decidiram hoje anular a decisão do processo “Roe vs. Wade”, que, desde 1973, protegia como constitucional o direito das mulheres ao aborto.

Esta decisão não torna ilegais as interrupções da gravidez, mas devolve ao país a situação vigente antes do emblemático julgamento, quando cada Estado era livre para autorizar ou para proibir tal procedimento.

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, considerou, entretanto, que esta decisão constitui um “erro trágico” e é resultado de uma “ideologia extremista”.

O ex-Presidente dos Estados Unidos Barack Obama já acusou o Supremo Tribunal do país de "atacar as liberdades fundamentais de milhões de mulheres americanas", enquanto o ex-vice-presidente republicano Mike Pence congratulou-se pelo Supremo Tribunal ter "atirado para o caixote do lixo" a lei do aborto.