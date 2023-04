Nos dias de páscoa, entre 6 e 9 de abril, as temperaturas máximas deverão variar, aproximadamente, entre 23 e 26ºC, e as temperaturas mínimas entre 7 e 10ºC, adiantou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) em comunicado.

Esperam-se temperaturas ligeiramente mais inferiores na faixa costeira, e mais elevadas no interior do Alentejo e no vale do Tejo, "onde poderão atingir valores da ordem de 30ºC".

No dia 7 de abril prevê-se céu pouco nublado ou limpo, vento fraco, por vezes moderado, e arrefecimento noturno acentuado.

No que toca aos Açores, prevê-se céu nebuloso com algumas abertas, vento moderado, e pouca precipitação. Durante os dias 7 e 8 prevê-se um aumento da nebulosidade, aguaceiros fracos e algum vento. As temperaturas mínimas deverão rondar entre os 11º e os 13ºC, e as máximas entre 16º e 18ºC.

Na Madeira, o tempo no fim de semana de Páscoa "deverá ser essencialmente seco com uma probabilidade de ocorrência de precipitação inferior a 20%", adianta ainda o IPMA. Prevê-se uma temperatura mais elevada entre 6 e 9 de abril, com máximas à volta dos 20º e 25ºC, e mínimas entre 15º e 18ºC.