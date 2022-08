De acordo com a Associated Press (AP), Salman Rushdie, de 75 anos, foi atacado esta sexta-feira quando estava prestes a dar uma palestra na parte ocidental de Nova Iorque.

Um repórter da AP testemunhou um homem a saltar para o palco da Instituição Chautauqua. Não foi perceptível se o indivíduo estava a esmurrar ou a esfaquear Rushdie entre 10 a 15 vezes quando este estava a ser apresentado.

O autor foi empurrado ou caiu ao chão, não se sabendo ainda o seu estado, e o agressor foi imobilizado.

Rushdie foi rapidamente cercado por um pequeno grupo de pessoas que lhe seguraram as pernas. As pessoas que estavam na sala foram imediatamente retiradas do local.

Segundo a polícia, Salman Rushdie parece ter sido esfaqueado no pescoço e foi transportado de helicóptero para o hospital.

Rushdie é um dos mais mediáticos escritores, depois de ter publicado “Os Versículos Satânicos”, em 1989, a obra polémica que lhe valeu o Whitbread Prize.

Este livro fez com que fosse condenado à morte pelo Irão do líder religioso Ayatollah Khomeini, que emitiu uma 'fatwa' (decreto da lei islâmica) contra o escritor, condenação só levantada em 1998.

O Irão ofereceu então uma recompensa de três milhões de dólares a qualquer pessoa que matasse Rushdie.

O governo do Irão há muito que se distanciou do decreto de Khomeini, mas o sentimento anti-Rushdie permanece.

Ao longo dos anos foi também sofrendo outras ameaças de morte. O escritor chegou a viver na clandestinidade, sob segurança.

Em 2012, uma fundação religiosa iraniana aumentou a recompensa pelo assassinato de Rushdie para 3,3 milhões de dólares.

Rushdie desvalorizou a ameaça na altura, dizendo que não havia "nenhuma prova" de que as pessoas estivessem interessadas na recompensa.

É autor de 12 romances, incluindo “Filhos da Meia Noite” (vencedor do “Booker Prize” em 1981 e “Best of the Booker” em 2008); “Dois anos, oito meses e vinte e oito noites” e a coleção de novelas “Leste, Oeste”.

É membro da British Royal Society of Literature e foi galardoado, entre outros, com o Whitbread Prize para melhor romance (em duas ocasiões), o Writers’ Guild Award, o James Tait Black Prize, o Aristeion Prize da União Europeia para Literatura, o prémio “Autor do ano” no Reino Unido e na Alemanha, o Prémio do Melhor Livro Estrangeiro em França, o Grande Prémio de Literatura de Budapeste, o “London International Writers’ Award”, o “James Joyce Award” da Universidade College Dublin, o prémio “Carl Sandburg” atribuído pela Chicago Public Library, e o “National Arts Award” nos Estados Unidos da América.

É ainda membro da Academia Americana de Artes e Letras e foi “Distinguished Writer in Residence” na universidade de New York e armado cavaleiro, em 2007, por serviços prestados à literatura.

Salman Rushdie teria prevista uma visita a Portugal a 17 de setembro, passando pela Livraria Lello, no Porto, "para uma conversa com a jornalista, escritora e crítica literária Isabel Lucas sobre a sua notável carreira literária".

A última vez que o autor esteve em Portugal foi em 2016, no Festival Literário Internacional de Óbidos (FOLIO), tendo sito recebido por centenas de leitores.

Salman Rushdie é publicado em Portugal pela Dom Quixote.