A equipa de salvamento deu um prazo até as 9h00 locais para libertar o local, provocando imediata mobilização.

"Para avaliar a situação, precisamos usar a área para ajudar as vítimas", sublinhou.

Além disso, responde a uma irritação com o aumento da presença da imprensa no local - mais de mil jornalistas estão credenciados para cobrir as operações. As proximidades da entrada da caverna estão rodeadas de jornalistas, voluntários e curiosos desde que a operação começou e a paciência parece estar a esgotar-se.

A ordem ocorreu um dia depois de o chefe da missão de socorro afirmar que as condições estavam perfeitas para o começo da evacuação e perante temores de que as chuvas esperadas para os próximos dias possam frustrar o plano.

No entanto, as autoridades não esclareceram se os esforços para retirar o grupo através de um arriscado mergulho pelos sinuosos corredores da gruta Tham Luang, no norte da Tailândia, tinham ou não começado.

No início da semana, o chefe da operação de resgate tinha dito que as crianças não estavam prontas para fazer o mergulho, mas no sábado sugeriu que haveria uma janela para tentar a travessia.

"Agora e nos próximos três a quatro dias, as condições são perfeitas (para a evacuação) em termos de água, de clima e da saúde dos meninos", disse Narongsak a jornalistas na ocasião.

Fortes e persistentes chuvas podem fazer o nível da água subir dentro do recinto onde o grupo se refugiou, reduzindo a área a "menos de 10 metros quadrados", acrescentou, citando estimativas de mergulhadores de grutas e especialistas.

Mas a morte de um ex-mergulhador da Marinha tailandesa, que ficou sem oxigénio dentro da gruta na sexta-feira destaca os riscos da jornada, inclusive para profissionais experientes.

Ontem, sábado, outros dez membros da missão de resgate - parte de uma equipa encarregada de explorar a montanha em busca de chaminés que pudessem levar até à gruta - feriram-se quando o carro em que viajavam caiu de um penhasco.

A equipa dos "Wild Boars" está confinada desde 23 de junho na caverna Tham Luang, onde entrou após um treino e ficou presa após a inundação do local.

O drama dos meninos é acompanhado na Tailândia e no resto do mundo, atraindo para os arredores da caverna jornalistas, voluntários e curiosos desde que a operação começou.