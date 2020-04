O chefe do executivo espanhol quer promover o desenvolvimento económico e social do país depois da crise provocada pela covid-19 que, segundo as previsões do FMI, pode levar a uma recessão de 8% em 2020 e uma taxa de desemprego que poderá alcançar 20,8%.

A Espanha registou, nas últimas 24 horas, 410 mortes devido ao novo coronavírus, o número mais baixo dos últimos 28 dias, havendo até agora um total de 20.453 óbitos, segundo as autoridades sanitárias.

De acordo com o Ministério da Saúde espanhol, há 4.218 novos casos positivos, num total que agora é de 195.944.

No sábado, o primeiro-ministro de Espanha anunciou um prolongamento do estado de emergência que entrou em vigor em 15 de março e permanecerá agora até à meia-noite de 09 de maio, mas com uma suavização de algumas medidas restritivas.