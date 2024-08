“Principalmente porque esse regresso envia uma mensagem clara, nítida e contundente de desincentivo às máfias e àqueles que se colocam nas suas mãos, mas essencialmente porque a legislação europeia e espanhola assim o obriga”, disse.

Sánchez referiu-se à necessidade destes regressos de migrantes irregulares no seu discurso num evento no Instituto Cervantes em Dakar, no qual foi lançada a iniciativa “Africa Advances Alliance” para promover o investimento no Senegal e que foi o primeiro da sua agenda neste país, a última etapa do périplo que o levou também à Mauritânia e à Gâmbia.

Foi neste discurso que fez a sua primeira referência pública, durante a digressão, à necessidade de regresso aos seus países das pessoas que chegam ilegalmente a Espanha.

Sánchez disse estas palavras depois de se referir à atual pressão migratória e de insistir na sua defesa de uma migração regular e ordenada, pois considera que esta abre caminhos para a prosperidade e o desenvolvimento económico e cultural, e é boa tanto para o país de origem, como para o país que a recebe.

Neste sentido, o presidente espanhol salientou a importância da migração circular, que a Espanha está a promover com vários países, entre os quais o Senegal, e através da qual os trabalhadores são contratados no seu país de origem para realizar um trabalho sazonal em Espanha e, no final desse período, regressam ao seu país de origem.

Para continuar a dar passos neste sentido, Sánchez considerou que a segurança é uma prioridade absoluta, razão pela qual continuará a apoiar o Senegal neste domínio em geral e, em particular, no domínio da migração.

Sánchez lamentou que as redes criminosas que traficam seres humanos continuem a crescer e a jogar com a vida de milhares de pessoas e estejam associadas a outros tráficos ilícitos e ao terrorismo.

De forma a combater esta ameaça, o presidente do Governo espanhol considera “essencial” o regresso das pessoas que chegam ilegalmente a Espanha.

Uma mensagem que transmitiu ao Ministro da Economia do Senegal, Abdourahamane Saarr, que interveio na apresentação da iniciativa “Africa Advances Alliance”.