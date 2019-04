Sánchez prometeu um Governo "pró-Europa, para fortalecer a Europa", e construir "uma Espanha plural", assumindo como prioridades o combate à injustiça social e à corrupção.

"Não queremos o retrocesso, queremos um país que avance", frisou.

Para o secretário-geral do PSOE, as eleições de hoje demonstraram que Espanha "tem uma democracia sólida" e que acedeu "em defesa do seu futuro e de mais direitos e liberdades".

O PSOE foi hoje o partido mais votado nas eleições legislativas espanholas, embora sem obter a maior absoluta, ao eleger 122 deputados, quando estão apurados 99,5 por cento dos votos.