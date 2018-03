O descarrilamento aconteceu pelas 08:40 (hora de Lisboa) à entrada do túnel do Coval, em Mortágua, já depois da paragem em Santa Comba Dão, segundo as mesmas fontes.

A bordo seguiam 71 passageiros e três pessoas da tripulação, não havendo feridos, disse fonte oficial da CP - Comboios de Portugal

Inicialmente, a empresa referiu 87 passageiros e dois membros da tripulação, mas, entretanto, corrigiu esses números.

O descarrilamento foi da locomotiva e das duas primeiras carruagens.

Os passageiros já estão a ser retirados do comboio, estando a CP a avaliar como será feito o transporte para Lisboa.

A linha da Beira Alta está cortada e não há previsões de quando voltará a estar operacional.

A modernização total da Linha da Beira Alta, que entrou em funcionamento há 135 anos, deverá arrancar em pleno em 2019, após a conclusão da modernização da Linha da Beira Baixa, e deverá custar perto de 700 milhões de euros.

A empreitada inclui a eliminação de todas as passagens de nível e a construção de uma nova "concordância" (ligação) entre a Linha do Norte e a Linha da Beira Alta, em Pampilhosa, que vai evitar que as composições vindas do Norte e com destino a Vilar Formoso façam um desvio de alguns quilómetros para sul, como agora acontece.

"Vai ser vital para o transporte de mercadorias dos portos de Leixões e Aveiro", resumiu a 28 de outubro de 2017 o ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, acrescentando que um dos objetivos do seu ministério é aumentar a taxa de transporte ferroviário de mercadorias, que agora se cifra em apenas 4% da carga total transportada em Portugal.