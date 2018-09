Contactada pela agência Lusa, uma fonte do Centro Hospitalar Lisboa Norte (CHLN) adiantou que as obras vão “começar o mais breve possível”, a começar pelo Serviço de Cirurgia Plástica do Hospital de Santa Maria (Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte), uma vez que o investimento de 738 mil euros já foi autorizado pela secretária de Estado da Saúde, Rosa Valente de Matos, na passada quarta-feira.

“O Serviço de Cirurgia Plástica do Hospital de Santa Maria (Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte) vai ser remodelado, pretendendo, assim melhorar a sua capacidade cirúrgica e de resposta com excelência à sua elevada procura”, anuncia o centro hospitalar em comunicado.

Em 2017, o Serviço de Cirurgia Plástica e Reconstrutiva realizou perto de 20 mil consultas e 3.800 cirurgias, tendo passado pelo internamento 937 doentes, valores que superaram os obtidos em 2016, sobretudo pelo aumento da Cirurgia de Ambulatório, adianta o CHLN.

No novo espaço, o internamento contará com quartos com menos camas para maior conforto dos utentes, uma vez que todos os quartos terão casa de banho privativa e existirá também um quarto que poderá servir para isolamento.