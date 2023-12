Segundo o semanário, o hospital entregou mapa de escalas de obstetrícia em dezembro com dias em branco.

O Expresso sublinha que um dos dias sem médicos será já o próximo sábado, dia em que a urgência destinada a grávidas vai encerrar e as mulheres internadas vão ter de ser transferidas para outras unidades de saúde. O jornal sublinha que "no Serviço Nacional de Saúde (SNS), nunca um hospital central teve uma falha semelhante".

Segundo o planeamento, a que o jornal teve acesso, o cenário repete-se na próxima segunda-feira à noite e também nos dias 19 e 29 deste mês.

No próximo domingo e no dia 23 só está na escala um especialista, o que obrigará a fechar, pelo menos, o atendimento ao exterior. A prestação de cuidados só vai estar normalizada nos restantes dias de dezembro, assegurados pelas equipas da casa, sublinha o Expresso.

Recorde-se que desde agosto que o Santa Maria partilha a urgência de obstetrícia com o Hospital S. Francisco Xavier. As equipas médicas circulam entre os dois hospitais, que deveriam ter sempre de escala, no mínimo, três especialistas e três internos.