“Disse que acreditava na palavra do Presidente da República. Sobre o resto, não disse que estava esclarecido na totalidade. Quem tem de esclarecer é o poder judicial. O assunto está entregue e confio que o poder judicial decidirá bem. Sobre o resto, não gosto de especular ou fazer dissertações”, afirmou Santana Lopes.

O líder do Aliança, que falava após uma visita ao mercado temporário do Bolhão, notou que o partido “não faz exploração política” de qualquer caso e, quanto “à questão da responsabilidade política”, remeteu-a para a próxima legislatura.

“Estamos a uma semana das eleições. Na próxima legislatura falaremos com certeza desse e de outros assuntos. Quero fazer campanha a falar do que as pessoas precisam e da justiça que é devida a tanta gente que sofre”, vincou.

Questionado sobre o caso Tancos, que levou na quinta-feira o Ministério Público a acusar 23 pessoas, entre as quais o ex-ministro da Defesa José Azeredo Lopes, o dirigente do Aliança assegurou que acredita “mesmo na palavra do Presidente da República”.

“Bastava ele ter dito uma vez que não sabia de nada, que ninguém o informou, para acreditar”, garantiu Santana Lopes, referindo-se ao facto de Marcelo Rebelo de Sousa ter dito, na terça-feira, que nunca foi informado, por qualquer meio, sobre o alegado encobrimento na recuperação das armas furtadas de Tancos.