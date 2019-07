Santana Lopes revelou que nas conversas mantidas com os responsáveis governamentais com a tutela dessas áreas, “cada um deles sempre disse que as coisas iriam mudar, mas nunca mudou e como sabemos ano após ano” acontece o mesmo.

“Acho que haveria uma gestão mais eficaz dos espaços florestais se o Estado português assumisse essa orientação de os municípios, com as comunidades intermunicipais (SIM) ou cada município em si, fizessem a gestão dos seus territórios”, defendeu.

O antigo primeiro-ministro social-democrata considerou que a não descentralização efetiva em matéria de atribuir maior competência às autarquias tem passado por falta de vontade política dos sucessivos governos.

“Os governos gostam sempre de manter os poderes para si, mesmo quando descentralizam são obrigados a isso porque não têm dinheiro e depois também não passam dinheiro para as autarquias. Por isso, não há uma genuína descentralização”, frisou.

Pedro Santana Lopes acrescentou que o partido Aliança considera que uma descentralização eficaz será o caminho para o assegurar o bem-estar dos portugueses e para os livrar destas tragédias [incêndios florestais] que acontecem ciclicamente”.

O líder do partido Aliança deslocou-se hoje a Monchique no âmbito do roteiro "Levanta-te do sofá", uma série de oito semanas temáticas com o objetivo de recolher contributos para o programa eleitoral do partido.

A primeira semana dedicada ao ambiente e alterações climáticas, decorre até sexta-feira.

O concelho de Monchique, no Algarve, registou, em agosto de 2018, o maior incêndio do ano na Europa, destruindo 27 mil hectares e um total de 74 habitações.