Numa entrevista à AFP, em Paris, o presidente de direita, de 46 anos, abordou também a última cimeira do Mercosul no Uruguai, explicou o seu encontro com Donald Trump durante a reabertura de Notre-Dame e defendeu o regresso da embaixada paraguaia em Israel para Jerusalém.

Na sexta-feira, a UE e o Mercosul finalizaram em Montevidéu a negociação de um tratado de livre comércio. Quando entrará em vigor?

Isso vai exigir trabalho, primeiro de terminar de escrever todos os detalhes e, a partir daí, um longo processo de validação. No caso do Mercosul, é relativamente fácil, são 5 países. No caso da UE, são 27.

(O acordo) vai trazer benefícios para a Europa, principalmente, e também para a América Latina. No contexto em que estamos a viver, a segurança alimentar é algo muito importante.

A América Latina em geral, e o Mercosul em particular, produzem cerca de 60% de toda a proteína do mundo, devem ter um acordo comercial com um aliado que compartilhe princípios e valores como liberdade, democracia, direitos humanos, Estado de direito.

Levámos muito tempo para chegar até aqui. Agora não podemos esperar mais 25 anos para que (o acordo) entre em vigor.

Na cimeira do Mercosul, Milei defendeu um "regime de maior flexibilidade e autonomia comercial para os integrantes do bloco" sul-americano. O que pensa sobre isso?

Eu acho que uma Argentina mais liberal, mais livre, é algo que nós, os países do Mercosul, desejamos, e a Argentina está a viver uma transição que a está a levar de ser o país mais protecionista do Mercosul, mais até que o Brasil, para tentar ser um país muito flexível e aberto.

Está no caminho, mas ainda não chegou lá. Então, o que Milei está a dizer é: "Eu quero chegar a esse ponto, mas hoje não estou lá."

No sábado, esteve na reabertura de Notre-Dame, teve a oportunidade de conversar com Trump?

Na noite de sábado, houve um jantar após a inauguração no Palácio do Eliseu. Conversámos brevemente, e reafirmamos a intenção de trabalhar juntos e de que veja o Paraguai como um grande aliado.

Reconhece que o Paraguai está a fazer as coisas bem. A economia está a crescer, há progresso económico e social. Temos, claro, uma forte alinhamento político a nível internacional. A nossa relação com Taiwan é importante para os Estados Unidos, assim como a nossa proximidade com Israel.

Qual é a mensagem que quer enviar com o retorno da embaixada paraguaia em Israel para Jerusalém, especialmente considerando que reconhece que é um tema controverso?

Super controverso. Apenas um país que viveu o risco de extinção pode saber o que significa ser atacado. O Paraguai, no ano de 1864, foi vítima de uma infâmia tripla ou da Guerra da Tríplice Aliança.

Nós já havíamos aberto a embaixada em Jerusalém em 2018 e, depois, por desavenças políticas internas, decidiram, com grande consequência para o Paraguai, romper as relações com o país.

Eu fiz campanha sobre esse tema [nas eleições paraguaias de abril de 2023], disse ao povo paraguaio que o faria. O povo paraguaio quer isso.

Em setembro do ano passado, quando me reuni com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu na ONU, antes dos ataques, eu já tinha avisado que tomaria a decisão de reabrir e pedi que reabrissem a embaixada de Israel no Paraguai. O fizeram há 3 meses.

Mas o contexto mudou. O Tribunal Penal Internacional emitiu ordens de prisão contra Netanyahu...

O que condenamos e rejeitamos. Nós também emitimos uma carta a dizer que temos sérias dúvidas sobre o processo utilizado e as razões.

Não podemos equiparar um governo democraticamente eleito a um grupo terrorista. Israel não está a lutar contra a Palestina, que reconhecemos como Estado. Está a lutar contra o Hamas, o Hezbollah, o EI.

Isso significa que se Netanyahu viajar ao Paraguai, não será detido?

Não, de forma alguma. Claro que não.