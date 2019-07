“É um homem sensível à beleza das formas, e isso é humaníssimo. A sua afetividade, que põe nas relações com as pessoas, estava aliada ao enorme carisma pessoal que tinha, aos dotes oratórios que possuía. É isso que leva a essa espécie de quase adoração”, relatou Mega Ferreira à Lusa.

Em Pádua, esteve pouco tempo, mas a Quaresma de 1231, com 40 dias consecutivos de pregação, “provavelmente custou-lhe a vida". E granjeou-lhe a popularidade que viria a levar à canonização, 11 meses depois da morte.

“Essa ligação direta [ao povo], todos os dias na quaresma, e a única intervenção política que se lhe conhece, quando pediu ao ‘potestad’ de Pádua para que não fossem presos os que têm dívidas, para não se tornarem vítimas do pecado da usura, foram decisivos nessa admiração da população de Pádua” por Santo António, reforçou o autor.

Pelo meio, Mega Ferreira desconstrói os factos dos ‘milagres’ associados à figura do santo, que aliás dizia “que só Cristo” os poderia fazer. Salta à vista que este “é um homem bom”, afirma Mega Ferreira

“Essencialmente é isto. [Fernando de Bulhões] aborreceu-se dos Agostinhos, porque não gostava das ‘tricas’, aderiu aos franciscanos pelo ideal radical de pureza e regresso às origens da religião cristã, pregou a milhares de pessoas, interveio a favor dos pobres com dívidas. E é a imagem que quero dar com o livro”, resumiu.

Nascido em Lisboa, em 1949, António Mega Ferreira trabalhou como jornalista, do Jornal Novo, do Expresso e do antigo semanário O Jornal, à informação da RTP2, e foi chefe de redação do Jornal de Letras, além de ter liderado a candidatura lisboeta à Expo’98 e presidido à Fundação Centro Cultural de Belém. É diretor executivo da Associação Música Educação e Cultura - Metropolitana, que gere a Orquestra Metropolitana de Lisboa.

Na carreira como escritor, supera as três dezenas de obras publicadas, de ensaio a poesia, ficção e crónicas, tendo recebido o Grande Prémios Camilo Castelo Branco em 2001, por “A expressão dos afetos”, um livro de contos.

Marc Gulbenkian nasceu em Paris mas vive há vários anos em Lisboa, trabalhando em cooperação internacional enquanto desenvolveu um trabalho paralelo na fotografia, em que se juntou a Mega Ferreira em “Lisboa e Tejo e Tudo”.