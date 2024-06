O SAPO24 revela como vai estar o trânsito, estacionamento e transportes públicos, assim como alguns conselhos de segurança da PSP, durante os festejos.

Avenida da Liberdade fechada ao trânsito

A Avenida da Liberdade, em Lisboa, vai estar encerrada ao trânsito a partir das 18:00 de quarta-feira devido ao desfile das Marchas Populares, havendo também condicionamentos de manhã na zona da Sé e na Baixa, anunciou hoje a PSP.

“Se levar mala, transporte-a sempre fechada e junto à parte frontal do corpo e com os objetos mais importantes (dinheiro, documentos, telemóvel, etc.) distribuído por locais diferentes e de difícil acesso”, pode ler-se ainda nas recomendações da força de segurança.

Quem se desloque na sua viatura particular deve verificar bem se a deixou trancada e não deixar nada exposto no seu interior.

Já entre as 12:00 e as 20:00 de quarta-feira a circulação na zona da Sé estará condicionada devido aos Casamentos de Santo António.

Também a partir das 18:00, serão cortadas as ruas Braamcamp e Duque de Palmela, bem como o Marquês de Pombal e as avenidas António Augusto de Aguiar e Fontes Pereira de Melo, ficando assegurada a circulação para transportes públicos (lateral norte interna e externa entre a Avenida Fontes Pereira de Melo e a Rua Joaquim António de Aguiar).

Os acessos ao centro da cidade e locais de arraial serão condicionados no início da noite de quarta-feira (véspera do feriado municipal, Dia de Santo António), visando “permitir a circulação de pessoas nos mais diversos locais de festividades e diversão em segurança”.

Estacionamento gratuito em oito parques da EMEL

O estacionamento em oito parques da EMEL, em Lisboa, com mais 1.900 lugares, vai ser gratuito na noite de quarta-feira, para facilitar a deslocação para os Santos Populares, anunciou hoje a empresa.

Em comunicado, a EMEL - Empresa de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa indica que será possível “estacionar gratuitamente, entre as 18:00 de dia 12 [quarta-feira] e as 06:00 de dia 13 de junho [quinta-feira], em mais de 1.900 lugares, como forma de facilitar a deslocação para os ‘Santos’”.

De acordo com a EMEL, podem ser utilizados gratuitamente os parques do Colégio Militar, Estrada da Luz, Areeiro, Universidade, Campo Grande, Ameixoeira, Avenida de Pádua e HUB Criativo do Beato.

Os parques disponíveis encontram-se na proximidade de interfaces de transportes e, para assegurar a gratuitidade, os utilizadores necessitam apenas de validar no ponto de pagamento o talão que retiram da máquina na entrada do parque.

Os Casamentos de Santo António e o desfile de 24 marchas na Avenida da Liberdade marcam na quarta-feira o principal dia das festas da cidade, que celebra o feriado municipal na quinta-feira.

A festa começa com os tradicionais casamentos, uma celebração única, que este ano junta 15 casais: cinco numa cerimónia civil, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, às 11:30, e 10 na cerimónia religiosa, na Sé de Lisboa, a partir as 14:00.

Metro de Lisboa prolonga serviço nas linhas Azul e Verde na noite de Santo António

O Metropolitano de Lisboa vai prolongar, na noite de Santo António, de quarta para quinta-feira, o serviço nas linhas Azul e Verde, até às 03:00, na maioria das estações, informou hoje a empresa.

“A celebração do santo mais popular da cidade de Lisboa está de volta e, numa das noites mais movimentadas do ano, com a disponibilidade demonstrada pelos trabalhadores do metro”, vão manter-se abertas as linhas Azul e Verde até às 03:00, avançou a transportadora no seu ‘site’.

Também na rede social X (antigo Twitter), a empresa explicou que “de 12 para 13 de junho, o prolongamento do serviço” far-se-á “com comboios de seis carruagens”, até às 03:00 nas linhas Azul, entre a Reboleira e Santa Apolónia, com exceção das estações Avenida, Alfornelos, Alto dos Moinhos, Praça de Espanha e Parque (encerram à 01:00), e Verde, entre Telheiras e Cais do Sodré, excetuando Roma, Arroios e Intendente (fecham à 01:00).

As linhas Amarela (Odivelas-Rato) e Vermelha (Aeroporto-São Sebastião) funcionarão com o serviço normal de exploração, com as estações a encerrarem à 01:00, acrescentou o Metropolitano.

Normalmente, o metro funciona entre as 06:30 e a 01:00.

A empresa esclareceu que, para quem não disponha de passe ou outro título de transporte válido, pode ser usado cartão bancário com sistema ‘contactless’ ativo diretamente no validador no canal de acesso (1,80 euros por viagem) ou um título navegante ocasional.

O Metropolitano de Lisboa aproveitou ainda para endereçar “um sentido agradecimento a todos aqueles que, com o seu trabalho, prestam este serviço público tão reconhecido por todos os ‘alfacinhas’ em noite de Santo António”.

O rio Rejo é o tema central das Marchas Populares, que contam com 20 grupos a concurso, além de três marchas extracompetição e uma convidada. O seu desfile na Avenida da Liberdade prolonga-se pela madrugada do dia 13, na noite mais concorrida dos arraiais populares que celebram as festas da cidade.

Durante a manhã, 16 casais, de 10 freguesias, vão casar nos tradicionais Casamentos de Santo António, estando as cerimónias civis marcadas para as 11:30, nos Paços do Concelho, e as católicas para as 14:00, na Sé.

As Festas de Lisboa tiveram início no final de maio e vão decorrer até ao final do mês de junho, encerrando com dois espetáculos no Terreiro do Paço.