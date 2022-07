No final de um encontro no Palácio de Belém, que durou aproximadamente uma hora e meia, Augusto Santos Silva disse que convidou Marcelo Rebelo de Sousa, em nome do parlamento, para estar presente na sessão solene de comemoração “do segundo centenário da primeira Constituição portuguesa”, aprovada em 23 de setembro de 1822.

“O Presidente da República aceitou esse convite e, portanto, a diligência está feita com todo o sucesso”, acrescentou o presidente do parlamento.

Antes da chegada de Santos Silva ao Palácio de Belém, às 13:00, fonte da Presidência referiu aos jornalistas que o almoço entre as duas mais altas figuras do Estado português é uma tradição que Marcelo Rebelo de Sousa tem antes das férias parlamentares, e que também cumpriu com o anterior presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues.

O encontro, no Palácio de Belém, aconteceu dois dias antes da audiência do líder do Chega, André Ventura, marcada para sexta-feira, de acordo com o partido.

André Ventura disse que pretende abordar nessa audiência com o Presidente da República o que considera ser a “falta de isenção e independência” do presidente da Assembleia da República na condução dos trabalhos no parlamento, relativamente ao grupo parlamentar do Chega.

Questionado hoje sobre o assunto da audiência de André Ventura, o presidente da Assembleia da República não se pronunciou.