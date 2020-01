Em declarações ao podcast #fatimanoseculoXXI, do Santuário de Fátima, Carlos Cabecinhas afirmou que, passado o primeiro ciclo de três anos pós-centenário dos acontecimentos de 1917 na Cova da Iria, “Fátima centra atenções na juventude, tendo como horizonte esse grande evento que a Igreja Portuguesa está a preparar, a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) de Lisboa, em 2022”.

“Independentemente daquilo que possam ser as nossas expectativas, o que sabemos é que muitos dos jovens (cristãos) que virão a Portugal virão a Fátima, porque Fátima é uma referência para eles quando se fala em Portugal. Haverá certamente muitos jovens que quererão passar por Fátima e fazer aqui a sua experiência de contacto com Maria”, afirmou o reitor do Santuário.

Para Carlos Cabecinhas, “a JMJ, sendo um evento que atrai muitos jovens, exige um envolvimento muito grande da Igreja que acolhe”, pelo que, “para a Igreja Portuguesa, que está envolvida na preparação desta jornada, também não será compreensível que se pense um acontecimento desta grandeza sem que Fátima tenha aí um papel relevante”.

A realização da Jornada Mundial da Juventude em Portugal no ano 2022 foi anunciada pelo Papa Francisco em janeiro de 2019 no final da última JMJ, que decorreu na cidade do Panamá.

“Maria levantou-se e partiu apressadamente” é o tema da JMJ2022, que decorrerá na zona ribeirinha do Tejo, a norte do Parque das Nações.