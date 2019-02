O Ministério da Igualdade de Género e Família sul coreano divulgou, na semana passada, um conjunto de diretrizes que alertava para uma uniformidade na aparência dos grupos K-Pop. Aos olhos do governo este era um problema "sério", uma vez que poderia levar os espetadores, que vêm estes artistas como ídolos, a desenvolver padrões de beleza não saudáveis.

As linhas orientadores do documento alertavam para a "figura magra, clara, com penteados e maquilhagem similares e roupas que expõem os corpos" dos artistas deste sub género musical que não só tem grande expressão no país, como tem ganho popularidade internacionalmente, somando milhares de fãs, a maioria em idade jovem.

Entre os artistas de K-Pop mais conhecidos, destacam-se o grupo masculino BTS, que recentemente anunciou uma tour mundial de estádios com apenas oito datas, e o grupo feminino Blackpink.

De acordo com o The Guardian, os parágrafos que causaram mais reações críticas aconselhavam a restringir o número de cantores de K-Pop nos programas de televisão com receio de que as aparências similares pudessem promover padrões de beleza "irreais e restritos".

A publicação britânica cita a imprensa nacional sul coreana e escreve que foi apresentada uma petição que denunciava que as diretrizes estavam a "seguir o caminho do [ditador] Chun Doo-hwan com a censura da aparência". Também a oposição ao governo vigente recorreu às comparações com o ditador, que governou a Coreia do Sul entre 1980 e 1988. “Como é que isto é diferente da ditadura militar, que controlava o penteado masculino e o comprimento das saias das mulheres? O governo deveria deixar o público decidir o que gosta ou não", escreveu Ha Tae-keun numa publicação no Facebook citada pela CNN.