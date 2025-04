A oferta, disponível no site da Fundação AIS, mostra um "terço com contas brancas e medalha com a fotografia do Papa Francisco na frente e com o brasão do seu pontificado no verso", que virá "dentro de uma bolsa transparente com o escudo do Papa Francisco a vermelho".

"Agora que o mundo chora a sua ausência entre nós, a Fundação AIS decidiu que os devia oferecer como gesto de homenagem ao Santo Padre e também como incentivo para que os portugueses façam aquilo que o próprio Papa tantas e tantas vezes pediu ao longo do seu pontificado", diz a fundação.

Catarina Martins, da Fundação AIS, explica ao SAPO24 que têm os terços em sua posse porque são "uma organização pontifícia" que, a pedido do Santo Padre, ajuda os Cristãos onde quer que sejam perseguidos, refugiados ou ameaçados por causa da sua fé.

"Adquirimos sempre terços que são benzidos pelos próprios papas, como é o caso destes que foram benzidos pelo Papa Francisco", adianta.

"Como tínhamos ainda alguns, decidimos fazer esta oferta", recorda, garantindo que "ainda estão disponíveis algumas centenas".

"Temos o dever de oferecer aos portugueses os terços do Papa Francisco que ainda temos connosco, pois os terços não são para estarem arrumados em gavetas ou para estarem em armazéns, mas são, isso sim, para serem usados, pois são um instrumento poderoso de oração", é explicado no site.

O terço pode ser pedido aqui ou pelo número 217 544 004 e tem o limite de um por família. Embora o terço seja gratuito, é necessário o pagamento dos portes de envio, no valor de cinco euros.

Cada pedido vem também com uma pagela com uma oração a Nossa Senhora, "lembrando o carinho especial que o Papa sempre devotou à Mãe de Deus e muito especialmente a Nossa Senhora de Fátima".

No dia da morte de Francisco, a Fundação AIS recordou a ação do Papa. "Foi o pontífice dos que estão nas periferias da sociedade, e um lutador incansável pela liberdade religiosa e pelos cristãos oprimidos. É assim que o recordamos e confiamos que agora temos outro intercessor no Céu pelo nosso trabalho", disse a presidente executiva, Regina Lynch.

Na nota, a responsável pela Fundação AIS recordava ainda diferentes ações protagonizadas pelo Papa Francisco em favor dos cristãos perseguidos e os muitos esforços em prol do diálogo ecuménico e inter-religioso.

“Houve muitos pontos de contacto entre a Fundação AIS e o falecido Papa, não só no que diz respeito ao seu empenho pela liberdade religiosa e pelos Cristãos perseguidos, mas também ao seu empenho na evangelização e na oração”, sublinha Regina Lynch, acrescentando que “a Fundação AIS faz o luto de um mensageiro do diálogo, do encontro e da misericórdia”.