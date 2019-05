A notícia foi dada pela esposa do guarda-redes do FC Porto através do Instagram esta terça-feira, 21 de maio.

"Ainda não tínhamos recuperado de um susto e a vida voltou a surpreender-nos. Desta vez tocou-me a mim (...). Fiz há uns dias uma revisão e os médicos encontraram um tumor maligno no ovário e tive de ser operada. Tudo correu muito bem, felizmente descobrimos muito a tempo, mas tenho pela frente uns meses de luta enquanto prossigo com o tratamento. Estou tranquila e com a confiança de que tudo vai correr bem. Sei que o caminho será duro, mas também que terá um final feliz. Conto com o apoio da minha família e amigos e com uma grande equipa médica. Aproveito para pedir aos meus companheiros jornalistas o respeito e a compreensão com que sempre me trataram, especialmente nestes momentos tão difíceis e delicados da minha família."

É esta a mensagem que se pode ler na publicação que Carbonero partilhou, juntamente com uma frase de Haruki Murakami.

Este revés no estado de saúde de Sara Carbonero acontece apenas semanas depois de o marido e jogador do FC Porto, Iker Casillas, ter sido internado na sequência de um enfarte agudo do miocárdio, no dia 1 de maio.

O futebolista sentiu-se mal durante o treino dos ‘dragões’, que mais tarde comunicaram a hospitalização de Casillas e a gravidade da situação, com o jogador a ser sujeito a um cateterismo. Iker Casillas teve alta cinco dias depois, a 6 de maio.

Apesar da rápida recuperação do jogador, ainda não é claro o futuro deste no futebol. No passado dia 17 de maio, o próprio, também através das redes sociais, pediu "tranquilidade".

“Haverá um dia que terei de me retirar. Deixem-me anunciar quando chegar o momento. Por agora, tranquilidade. Ontem [quinta-feira], fui observado pelo Dr. Filipe Macedo. Está tudo bem. Isso sim é uma grande notícia que queria dar a todos”, escreveu Casillas no Twitter.

O guarda-redes do FC Porto renovou contrato com o clube, por uma época, a 20 de março deste ano. O jogador chegou à Invicta em 2015/16, depois de ter feito toda a carreira no Real Madrid, tendo ajudado os ‘dragões’ a alcançarem o título de campeão nacional na temporada passada.

Ao serviço do Real Madrid o jogador venceu três Ligas dos Campeões, um Mundial de clubes, duas Taças Intercontinentais, duas Supertaças Europeias, cinco Ligas espanholas, duas Taças do Rei e quatro Supertaças de Espanha. Já ao serviço da seleção espanhola, conquistou dois Europeus (2008 e 2012) e um Mundial (2010).