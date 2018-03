O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) iniciou a vacinação contra o sarampo a alguns dos seus profissionais, uma medida que vai ter continuidade na terça-feira, foi hoje anunciado.

Segundo um comunicado do CHUC enviado à agência Lusa, a vacinação teve hoje início com recurso ao ‘stock' existente, que será reforçado pela Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC).

A prioridade, refere a nota, são os profissionais que trabalham em serviços de Urgência, Maternidades, Cuidados Intensivos e Hospital Pediátrico, mas a medida passa por vacinar os trabalhadores de todos os serviços do CHUC.

De acordo com a informação fornecida pela Comissão de Controlo de Infeção do CHUC, "foram implementadas e seguidas todas as normas da Direção Geral de Saúde, bem como a divulgação de informação junto de todos os profissionais".

"Está ainda a ser feito um reforço de todo o material necessário nestas circunstâncias e estão a ser adquiridos testes serológicos ‘mais rápidos' de modo a permitir obter resultados mais precocemente para agir em conformidade com o resultado obtido", lê-se no comunicado.

O secretário de Estado da Saúde revelou hoje existirem em Portugal 42 casos confirmados de sarampo, todos em adultos, ao passo que o número de casos suspeitos subiu para 117 e abrange "apenas uma criança, de 12 meses".

Dos 42 casos confirmados de sarampo, todos dizem respeito a adultos e existem 39 casos "a aguardar resultados", acrescentou Fernando Araújo, numa conferência de imprensa realizada no Porto para fazer o ponto de situação sobre o surto de sarampo verificado na região Norte.