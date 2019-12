"Essas soluções traduzem-se muitas vezes em incentivos não financeiros, a par de incentivos financeiros, mas sem agravar a sobrevivência da empresa", frisou.

Questionado pela Lusa, Filipe Rocha disse que o sindicato fez “todos os esforços possíveis” para que a greve não se realizasse, mas a empresa “não manifestou essa preocupação”.

“Os técnicos de manutenção aeronáutica estavam disponíveis para chegar a acordo, mas a empresa não quis viabilizar uma boa parte das reivindicações dos trabalhadores. Mesmo com grandes cedências por parte dos trabalhadores, a empresa não teve preocupações com o período de Natal, nem com os clientes, nem com a população”, acusou.

Os trabalhadores reivindicam uma “valorização profissional”, alegando que há funcionários “constantemente a sair” para outras companhias aéreas.

“É uma carreira que está muito valorizada no mercado e que a empresa não quer reconhecer. E também há uma necessidade de fixar na SATA estes trabalhadores, que têm uma certificação difícil de obter e que a empresa está a deixar sair todos os anos, porque não paga de acordo com o que o mercado está a indicar que deve pagar”, referiu Filipe Rocha.

Os trabalhadores já se encontravam em greve à realização do trabalho noturno a efetuar das 24:00 às 08:00, bem como à prestação de trabalho extraordinário, desde 28 de outubro.

Para o grupo SATA, as reivindicações apresentadas “continuam a ser consideradas incomportáveis pelo conselho de administração”, tendo em conta o “difícil contexto que atravessam as empresas que constituem o grupo empresarial”.