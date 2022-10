O plano da União Europeia (UE) de limitar o preço do gás para controlar o aumento dentro do bloco só pode funcionar com uma cooperação estreita de parceiros externos, como Coreia do Sul e Japão, afirmou o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz.

Um teto "implica riscos de que os produtores possam vender o gás para outros lugares", disse o chefe de Governo alemão aos parlamentares, antes de uma reunião da cúpula europeia em Bruxelas que abordará o tema polémico. "Esta é a razão pela qual a UE deve estabelecer uma coordenação estreita com outros consumidores de gás, por exemplo Japão e Coreia do Sul, para que não compitamos uns com os outros", acrescentou. Os líderes europeus devem analisar nesta quinta-feira e na sexta-feira as propostas da Comissão Europeia para reduzir os preços da energia. No início de outubro, 15 países pediram a aplicação de um teto aos preços das importações europeias de gás, mas a proposta não convenceu a Alemanha nem os outros países da Europa central. Ao mesmo tempo, o chanceler alemão insistiu que o presidente russo, Vladimir Putin, usa a "energia como arma", mas que isto não afeta a determinação dos países ocidentais de apoiar a Ucrânia. A "tática de terra arrasada" executada pela Rússia "apenas reforça a determinação e a perseverança da Ucrânia e dos seus aliados", afirmou. "O terror exercido pelas bombas e os mísseis russos é um ato de desespero de Moscovo", completou. Scholz disse ainda que, graças ao compromisso dos ocidentais, as "necessidades financeiras" da Ucrânia até o final do ano estão "praticamente garantidas".