Olhos que não veem, dieta que sofre?

O ditado não é bem assim, mas um conjunto de investigadores da Universidade de Loughborough, no Reino Unido, acredita que o simples ato de colocar no rótulo a indicação de quanto exercício físico será necessário para queimar as calorias ingeridas com determinado alimento pode ajudar as pessoas a fazer melhores escolhas alimentares.

Mais do que isso: estão convencido que isso é o suficiente para reduzir em 200 calorias a ingestão diária de uma pessoa, escreve a BBC.

Como é que isto poderia funcionar na prática? Imagine que sabia, pelo rótulo, que para queimar uma barra de chocolate teria de correr 22 minutos ou andar 42. Ou que um refrigerante lhe custaria 13 minutos a correr ou 26 de caminhada. Já um pacote de batatas fritas requer um investimento de 16 minutos de corrida ou 31 a andar.

A equipa de investigadores acredita que esta rotulagem ajuda a contextualizar os alimentos que ingerimos, pode evitar que as pessoas comam em excesso e ainda sensibiliza-las para a necessidade de fazer exercício para queimar as calorias ingeridas.