Na quinta-feira, na sua página da internet, a Câmara Municipal do Porto informou que aquela intervenção estava programada para sábado e domingo, mas, já hoje ao início da tarde, a autarquia adiantou que teve ser antecipada e que o serviço de abastecimento deve estar restabelecido até às 23:00.

No texto, a autarquia informa que, devido aos trabalhos na conduta principal, poderão registar-se hoje alguns constrangimentos e alterações ao serviço, nomeadamente no centro da cidade.

Segundo a autarquia, esta é uma “intervenção programada”, da responsabilidade da empresa municipal Águas e Energia do Porto, em conjunto com a Metro do Porto, para substituir uma conduta centenária por uma infraestrutura nova.

A nova conduta, informa o texto, “possibilitará a melhoria do serviço prestado ao cliente final, nomeadamente ao nível da qualidade da água e na redução da probabilidade de roturas e de perdas de água”.

A substituição de infraestruturas antigas, descreve, “com materiais obsoletos, por condutas e ramais novos, com alto grau de desempenho e qualidade, permite ainda melhorar as condições de caudal e pressão no serviço prestado diariamente aos portuenses”

A autarquia alerta ainda para que, após a reposição gradual das condições regulares do abastecimento, poderá existir alguma turvação natural da água das torneiras, situação que ficará, entretanto, normalizada.