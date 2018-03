“Há duas conclusões. Foi a oportunidade, [o lançamento das medidas] foi fora de prazo, muito tarde, e a segunda foi a dificuldade burocrática associada aos procedimentos”, justificou o responsável.

O presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) falava à agência Lusa no final de uma reunião com as suas organizações filiadas, nas instalações da Associação Técnica dos Viticultores do Alentejo (ATEVA), em Évora.

Eduardo Oliveira e Sousa disse que a CAP quis conhecer junto dos agricultores os motivos para que não tenha havido uma maior utilização das verbas que o Governo pôs à disposição do setor devido à seca.

“As medidas vieram aprovadas fora de tempo e carregadas de uma burocracia que não é compatível com a urgência” da situação, insistiu.

No caso das medidas específicas para apoio ao abeberamento do gado, o presidente da CAP referiu que era necessário que fossem mais céleres os processos de licenciamento e de autorização para a realização de furos.