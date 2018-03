“De uma maneira geral, as bacias hidrográficas a sul do Tejo, mesmo com a recuperação que tiveram, têm menos água do que é comum”, afirmou o ministro, após uma visita à Barragem do Pego do Altar, no concelho de Alcácer do Sal, distrito de Setúbal.

A bacia hidrográfica do Sado, frisou, é “uma evidência” dessa situação: “Estava nos 20%”, antes dos dias de chuva, agora, “está nos 40%”, mas “era expectável que estivesse nos 50%”.

“E há ainda algumas albufeiras”, como a do Monte da Rocha, no concelho de Ourique (Beja), que é “muito importante para o consumo público”, que ainda “está longe de ter o volume de água que permita dizer” que este vai ser “um ano descansado”, realçou João Matos Fernandes.

Em declarações aos jornalistas, na Barragem do Pego do Altar, precisamente, na bacia do Sado, o governante explicou que, a norte do Tejo, a situação já é diferente.

“A norte do Tejo, já não haverá nenhuma situação em seca, sobretudo, não há nenhuma albufeira que tenha os seus níveis de armazenamento significativamente abaixo do que é normal para a época”, assinalou.

Mas, de acordo com o titular da pasta do Ambiente, a seca ainda não é uma questão “do passado” e é necessário que se continue a poupar: “Se todos fizermos o esforço de poupar água”, então, “sim, teremos um ano descansado, mesmo para os utentes do Monte da Rocha”.

“Poupar água é uma ideia que tem que ser independente de vermos chuva ou não. Nós temos mesmo de nos adaptar e a agricultura, a indústria e os consumidores urbanos têm que consumir menos água”, sublinhou.