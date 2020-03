“O problema da seca, aqui nesta região, sente-se de uma forma ainda mais intensa do que no resto do país e a questão tem várias abordagens”, argumentou o presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), Eduardo Oliveira e Sousa.

Segundo o responsável, que falava aos jornalistas à margem de uma reunião do Conselho Consultivo do Alto Alentejo da CAP, realizada em Montemor-o-Novo (Évora), um dos problemas é a “falta de água nas pequenas barragens superficiais, até para abeberamento” do gado.

“As fracas condições” para “assegurar as pastagens no período estival que está à porta e a falta de grandes reservas” de água em regiões como o “grande regadio do Sado”, produtor de arroz e que “vai ter fortes condicionantes” na atual situação, foram outros dos problemas destacados pelo presidente da CAP.

À margem do encontro, que juntou dirigentes associativos das zonas de Évora, Portalegre e litoral alentejano, sobretudo do Sado, o responsável admitiu que "a barragem do Alqueva não pode ser a solução para todos os problemas, mas pode ter um forte contributo para regiões como estas" e reclamou também a adoção de medidas por parte do Governo.

Da parte do Ministério do Ambiente, “há que aliviar e facilitar, inclusivamente, o acesso a águas subterrâneas especificamente" para o abeberamento do gado, disse.