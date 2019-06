"Quem fez na altura o investimento não precisa agora, por isso este ano é tão pouco", justificou Capoulas Santos, anunciando de seguida estarem reunidas as condições, de seca no país, que permitem pedir à União Europeia a derrogação de algumas das condições exigidas para a atribuição de subsídios aos agricultores, como os tempos de pousio exigidos (sem pastagem de gado) ou o alargamento do tempo de intervalo entre os nascimentos das vacas (de 18 para 24 meses).

Outra das medidas anunciadas, e que tinha sido reivindicada pelos agricultores nas últimas semanas, é a antecipação das ajudas da PAC: "Vamos antecipar 70% dos pagamentos para outubro. São 640 milhões de euros da PAC antecipados três meses", disse o ministro.

Aos deputados, Capoulas Santos afirmou estar confirmado o "quadro de alterações climáticas" que o país enfrenta nos últimos anos e que exige medidas que mitiguem esses efeitos.

"Mas não podemos dizer que estamos numa situação de grande anormalidade. Os registos históricos mostram que foi na primeira metade do século XX que a situação foi pior, embora atualmente os intervalos entre os períodos de seca sejam menores", precisou o ministro, considerando que "este ano é, de facto, abaixo do normal".

Tal como no ano passado, em que março atenuou os efeitos da seca, este ano abril foi um mês que teve mais pluviosidade do que é normal, segundo o governante, que considerou que em abril o país "saiu praticamente da situação de seca", com a seca severa apenas em 2% do país, no sudeste algarvio.

Os dados de abril foram, segundo o ministro, o que "impediu" o Governo de solicitar no mês passado à União Europeia ajudas para os agricultores, mas esta situação alterou-se em maio.

O Ministério da Agricultura, baseando-se no relatório quinzenal dos serviços do ministério sobre a situação de seca no país, considera não haver "nenhuma indicação de quebra de produção" na agricultura devido à seca, exceto na produção de cereais, que perspetiva uma quebra de 10%, o que o ministro considerou ser "normal em qualquer atividade" económica.

"No fim do verão pode haver problema com a alimentação animal", admitiu Capoulas Santos, lembrando haver disponível uma linha de crédito para a alimentação animal de 3,5 milhões de euros.