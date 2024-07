A associação ambientalista algarvia manifestou a sua “enorme preocupação” com a “carência hídrica extrema” que se verifica na foz da ribeira de Alcantarilha, que diz estar a causar uma “enorme mortandade de animais, em particular peixes”, questionando os motivos por que não foi possível garantir os caudais ecológicos necessários para evitar a perda de biodiversidade na zona.

Questionada pela agência Lusa sobre o caso, a APA explicou que aquela ribeira faz parte de um conjunto de sistemas húmidos costeiros do litoral algarvio, que têm tido a respetiva foz ativa (aberta ao mar) “de forma intermitente ao longo dos últimos séculos”, cabendo à Câmara de Silves assegurar a gestão dos níveis de água “em função das condições de drenagem das águas pluviais nas áreas urbanas adjacentes” ao curso de água.

A Agência Portuguesa do Ambiente assegurou que a descida dos níveis de água nessa zona húmida costeira do distrito de Faro está sob avaliação e reconheceu que houve “uma ocorrência de mortalidade de peixes, maioritariamente tainhas, a 10 de julho”.

Desde essa data “foi decidido, em articulação e colaboração do Município de Silves, proceder à abertura da foz, no período de ocorrência de marés vivas, que corresponde à janela temporal mais adequada para assegurar a entrada de água salgada no troço terminal da ribeira, potenciando o sucesso da operação, e assim minimizar a morte dos peixes”, destacou.

Esta ação foi realizada “a título experimental”, na passada segunda-feira, com a APA a admitir que existem “algumas reservas quanto à eficácia da transferência de água, no sentido mar-ribeira”, quer em termos de volume, quer no que respeita ao aumento significativo da cota de água na lagoa e sua posterior manutenção.

Segundo a APA, a mortandade "decorre da situação de seca hidrológica associada à ausência de caudais naturais, da eliminação das descargas de água no final dos canais de distribuição do perímetro de rega de Silves, Lagoa e Portimão, decorrentes das medidas de eficiência hídrica adotadas […] e das restrição decorrentes da implementação do plano de contingência para mitigação dos efeitos da seca, que impede a realização da exploração de arroz no corrente ano”.

A APA salientou que a ribeira de Alcantarilha “tem beneficiado de excedentes de água provenientes do perímetro de rega de Silves, Lagoa e Portimão e das culturas temporárias que tradicionalmente são realizadas no perímetro, assim como o contributo das rejeições de duas ETAR [Estação de Tratamento de Águas Residuais] de Lagoa”.

Estes aportes de água têm assegurado “a manutenção de grandes planos de água no troço terminal da ribeira”, com a gestora dos caudais a garantir que o nível de água “não ultrapassasse determinados valores para prevenir riscos de inundação e insalubridade na zona baixa de Armação de Pera”, como as condições favoráveis à proliferação de insetos como mosquitos, acrescentou a APA.

“Para o efeito, ao longo dos últimos anos, eram realizadas aberturas da foz da ribeira, permitindo a descarga das águas no troço terminal da ribeira para o mar. Normalmente ocorriam várias aberturas ao longo do período estival em função da evolução do nível de água na zona húmida”, assinalou.