“Acompanhamos a situação muito de perto e não houve nenhuma medida de contingência especial que tivesse sido decretada este ano”, indicou o governante, no final da cerimónia de lançamento da primeira pedra de um nova central solar, no concelho de Alandroal, distrito de Évora.

O titular da pasta do Ambiente e da Transição Energética referiu que “não há nenhum problema” com o abastecimento público de água, nomeadamente em relação “ao consumo humano e a outros usos mais diretos”, remetendo para o ministro da Agricultura o balanço dos impactos da seca na atividade agrícola.

Matos Fernandes disse que a albufeira do Monte da Rocha, na bacia do Sado e situada no concelho de Ourique, distrito de Beja, é a que “tem menos água”, porque possui “10%” da sua capacidade máxima.

“Há muitos meses que não passa dos 11%. Ou seja, tem sido feita uma gestão muito cuidada” da água, acrescentou.