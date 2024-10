O primeiro-ministro, Luís Montenegro, pouco antes do discurso durante a cerimónia de adjudicação da dessalinizadora do Algarve, Albufeira, 22 de outubro de 2024. A futura dessalinizadora do Algarve deverá estar construída no final de 2026 ou início de 2027, depois da obra ter sido adjudicada a um consórcio lusa-espanhol. LUIS FORRA/LUSA

Lusa