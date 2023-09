Antes, Lloyd Austin, que chega a Angola no âmbito de um périplo africano, depois de passar pelo Djibuti e pelo Quénia, vai ser recebido pelo Presidente angolano, João Lourenço

“Os Estados Unidos e Angola vão continuar a reforçar a sua parceira para a promoção da paz, segurança e governação baseada no Estado de direito”, escreveu o responsável norte-americano na sua conta do X (ex-Twitter), à chegada à capital angolana.

Lloyd Austin iniciou no domingo a sua primeira viagem a África no Djibuti, na base militar permanente norte-americana, para ”reafirmar um compromisso duradouro com a região”.

Durante a visita a Luanda, Lloyd Austin irá focar-se “na construção de relações de defesa mais fortes e na exploração de caminhos para uma maior cooperação militar entre militares entre os EUA e Angola”, destacou o Departamento de Defesa em comunicado.

Esta presença do representante norte-americano ao continente africano tem também como objetivo a discussão de “soluções lideradas por africanos para desafios de segurança mútuos e sublinhar a importância das parcerias dos Estados Unidos no continente”.