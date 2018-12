O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, inicia no sábado uma visita de quatro dias à Alemanha, durante a qual vai inaugurar as novas instalações consulares em Hamburgo e Frankfurt, anunciou o Governo.

Durante esta deslocação, o governante com a tutela da emigração vai inaugurar, na segunda-feira, as instalações do novo consulado-geral de Portugal em Hamburgo e, na quarta-feira, o novo escritório consular em Hattersheim am Main (Frankfurt), de acordo com o programa da visita, divulgado pelo gabinete do secretário de Estado.

No âmbito da viagem, José Luís Carneiro vai ainda assinar, na terça-feira, um protocolo de cooperação entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros português, o município de Cuxhaven e o Circuito Cultural Luso-Alemão, “tendo em vista a promoção da integração das comunidades portuguesas”.

Além disso, durante a visita, o governante terá “diversos momentos de contacto” com entidades associativas, conselheiros das comunidades e cidadãos portugueses residentes na Alemanha.

Nesses encontros, em que participará também um representante do gabinete da secretária de Estado da Administração Interna, Isabel Oneto, serão abordados assuntos como as novas leis eleitorais, o ensino da língua portuguesa ou o funcionamento dos serviços consulares neste país, refere a mesma nota do executivo.

No primeiro dia da visita, o governante estará em Berlim para participar na Festa de Natal dos portugueses, organizada pela associação Berlinda.

Na segunda-feira, José Luís Carneiro desloca-se a Hamburgo, seguindo depois para Cuxhaven, e termina a deslocação em Frankfurt, na quarta-feira.

Segundo dados do Observatório da Emigração, em 2017 havia 146.810 cidadãos portugueses residentes na Alemanha.