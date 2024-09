O secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Choigou, foi hoje recebido na Coreia do Norte pelo líder Kim Jong-Un, no âmbito da "continuação de um diálogo estratégico", anunciaram as autoridades russas.

“Os encontros em Pyongyang decorreram numa atmosfera excecionalmente amigável e de confiança”, declarou o Conselho de Segurança russo em comunicado. Os dois países estão empenhados numa aproximação desde que Moscovo lançou o seu ataque à Ucrânia, com o Ocidente a acusar a Coreia do Norte de fornecer armas à Rússia. Na passada segunda-feira, por ocasião do 76.º aniversário da fundação nacional norte-coreana, o Presidente da Rússia felicitou o líder da Coreia do Norte e defendeu a continuação do reforço da parceria entre Moscovo e Pyonyang. “As relações entre os nossos países, baseadas em tradições de amizade e boa vizinhança, estão a um nível elevado; isto foi plenamente confirmado nas nossas recentes negociações construtivas e substanciais em Pyongyang”, afirma Vladimir Putin numa carta ao líder norte-coreano, Kim Jong-un, divulgada pelo Kremlin.