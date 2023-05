O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, desloca-se a Portugal na quinta-feira para um encontro com o primeiro-ministro português, António Costa, anunciou hoje a Aliança Atlântica.

Em comunicado, a NATO refere que Jens Stoltenberg e António Costa darão uma conferência de imprensa conjunta na quinta-feira.

António Costa deverá ser um dos chefes de Governo presentes na cimeira da NATO que vai decorrer em julho na Lituânia, marcada pelo contexto da invasão russa da Ucrânia.

Nas últimas semanas, Jens Stoltenberg tem estado muito ativo na preparação da próxima cimeira da Aliança, e no início de abril esteve na Finlândia para assistir à adesão deste país como 31.º Estado-membro da NATO.

Na mesma altura, reuniu-se em Bruxelas com os ministros dos negócios estrangeiros da organização - e também com os chefes das diplomacias da Coreia do Sul, Japão, Austrália e Nova Zelândia -, tendo sustentado que o objetivo a “longo prazo é aproximar a Ucrânia da família transatlântica”.

No dia 20 de abril, Stoltenberg visitou de surpresa Kiev e insistiu que a sua prioridade é uma vitória militar ucraniana sobre a Rússia, confirmando que a questão da adesão da Ucrânia à Aliança será debatida em julho na cimeira da organização

Já em 27 de abril, o secretário-geral da Aliança Atlântica, recebeu o primeiro-ministro do Luxemburgo, Xavier Bettel, tendo anunciado que os países aliados de Kiev já enviaram mais de 1.500 veículos blindados e 230 tanques para apoiar a Ucrânia face à invasão pela Federação Russa, em fevereiro do ano passado.

Na última reunião do Comité Militar da NATO, em Bruxelas, Stoltenberg pediu “coragem política” aos 31 aliados para aumentarem os gastos com defesa e incrementar a produção de armas para continuar a apoiar a Ucrânia no conflito contra a Rússia.

Além destes encontros, o secretário-geral da NATO avistou-se nas últimas semanas com o primeiro-ministro da Estónia e Presidente da República Checa e o Reino Unido, estando hoje em Copenhaga para a Cimeira Democracia.

Para 15 e 16 de junho está prevista uma reunião com os ministros da Defesa da Aliança.