"A cibersegurança deverá ser encarada como um eixo fundamental da sociedade e do setor económico e não mais como uma mera questão técnica", afirmou Graça Mira Gomes, que falava no C-DAYS, evento anual organizado pelo Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS), que decorre este ano em Coimbra.

Para a responsável do SIRP, face à crescente "insegurança no ciberespaço", os Estados têm de se adaptar a novas ameaças e riscos, sendo que este novo ambiente exige dos serviços de informações, mas também dos outros serviços e autoridades, "uma coordenação permanente", sustentada na partilha de dados em tempo real, assim como um reforço de cooperação no plano internacional.

Durante o discurso, Graça Mira Gomes chamou a atenção para a crescente ameaça do ciberterrorismo, apontando para o caso do grupo extremista autoproclamado Estado Islâmico, que utiliza o espaço digital para ações de recrutamento, organização e expansão da sua ideologia.

Os agentes que "praticam atos criminosos e de matriz terrorista são numerosos e com capacidades técnicas complexas", o que dificulta a sua identificação, bem como a origem geográfica do ciberataque.