Em comunicado, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras refere que os 16 cidadãos estrangeiros foram detidos por fortes indícios dos crimes de falsificação ou contrafação de documento, tendo ainda aquela polícia detido um cidadão nacional sobre o qual pendia um mandado de detenção.

O SEF precisa que no aeroporto de Lisboa foram detidas 13 pessoas por uso de documento fraudulento quando tentavam embarcar com destino a Cancun e a Istambul.

No aeroporto do Porto, O SEF deteve outros dois cidadãos estrangeiros por uso de documento de viagem fraudulento e alheio durante o controlo documental à saída de território nacional, com destino a Dublin.

Também nos Açores, no aeroporto de Ponta Delgada, foi detido um passageiro por uso de documento de viagem fraudulento, quando tentava embarcar com destino a Toronto.

O SEF deu cumprimento, no aeroporto de Faro, a um mandado de detenção de um cidadão de nacionalidade portuguesa, procedente de Birmingham, para cumprimento de pena efetiva de prisão de dois anos e oito meses por furto qualificado, tendo sido levado para a prisão de Custoias, em Matosinhos.