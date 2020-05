"Seguindo as regras do bom senso, e de respeito pela lei e pela saúde de todos nós, o PSD decidiu não realizar nenhuma das suas festas de Verão, designadamente a do Chão da Lagoa na Madeira e a do Pontal no Algarve. Só com disciplina e unidade conseguiremos vencer a covid-19", escreveu Rui Rio numa publicação na rede social Twitter.

O PSD/Madeira já tinha anunciado em 16 de abril o cancelamento das festas do Chão da Lagoa e a rentrée na ilha do Porto Santo devido à pandemia de covid-19.

Nos últimos dias, tem gerado controvérsia a eventual realização em setembro da tradicional 'rentrée' do PCP, a Festa do Avante!, com o secretário-geral comunista, Jerónimo de Sousa, a rejeitar que esta seja considerada um festival, mas afirmando que o partido não tem uma "posição fechada" sobre a sua realização, e afirmando que "os comunistas portugueses são muito criativos".