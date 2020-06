Segundo a CIM, "a equipa terá como principal missão o desenvolvimento de ações de silvicultura preventiva, principalmente na manutenção e instalação de rede primária de defesa da floresta contra incêndios, de consolidação pós-fogo e de estabilização de emergência e apoio ao combate a incêndios rurais".

Este grupo de operacionais vem reforçar o trabalho que já estava a ser desenvolvido pela primeira Brigada de Sapadores Florestais, que também integra 15 elementos, que atua no território há cerca de dois anos.

Ao longo de mês e meio, a nova equipa vai receber formação, ministrada pelo ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, nas áreas da silvicultura preventiva, primeiros socorros, segurança e saúde no trabalho, equipamentos e veículos de sapadores florestais, vigilância e intervenção em incêndios rurais e técnicas de rescaldo, entre outras.

Aquelas atividades de formação vão decorrer na Casa da Juventude e do Desporto de Baião, no distrito do Porto.