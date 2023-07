O segundo prémio do Euromilhões, no valor de 195 mil euros, saiu em Portugal. O primeiro prémio de 73 milhões teve dois totalistas do estrangeiro. Em Portugal, também foram distribuídos três 4.º prémios, no valor de 991,31 euros

A chave vencedora do concurso 54/2023 do Euromilhões sorteada hoje é composta pelos números 2 - 11 - 12 - 19 - 38 e pelas estrelas 4 e 8.