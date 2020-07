Segundo comunicado da Polícia Judiciária (PJ), o suspeito foi hoje "presente a primeiro interrogatório judicial de arguido detido, um segundo suspeito da prática dos crimes de rapto e de homicídio, de que foi vítima o conhecido Rapper Mota Jr., no passado mês de março".

"Ao detido foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva", informa a PJ

As autoridades indicam ainda que a detenção deste suspeito "teve lugar no Reino Unido, no dia 28 de maio e ocorreu em cumprimento de Mandado de Detenção Europeu, emitido no âmbito de inquérito titulado pelo DIAP de Sintra e cuja investigação se encontra a cargo da Unidade Nacional Contra Terrorismo, da Polícia Judiciária".

Este foi o segundo suspeito a ser detido, depois de uma primeira detenção feita no dia 26 de maio no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, do Porto, pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), no âmbito da execução de um mandado de detenção, após ter aterrado num voo proveniente do Reino Unido, para onde terá, alegadamente, fugido após o crime.