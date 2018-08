O anterior comandante, Miguel Mendes, apontou em 06 de agosto, durante as comemorações do 151.º aniversário do Comando Metropolitano da PSP/Porto, um défice de 120 polícias na região, dando conta ainda de haver esquadras em "risco de perturbação de atividade", uma vez que um quarto do seu efetivo "tem mais de 55 anos", o que pode significar, a curto prazo, "uma perda operacional significativa".

Outra “prioridade” do novo comandante da PSP do Porto é o reforço de efetivos no Comando, mas Paulo Lucas advertiu que resolver o défice de agentes depende também de terceiros.

No seu discurso e nas declarações aos jornalistas, o novo comandante evitou pronunciar-se sobre situações pontuais, argumentando estar “ciente” de que, neste momento, tem ainda “limitados conhecimentos sobre as particularidades” do Comando.

Prometeu, contudo, multiplicar reuniões com autarcas e com responsáveis de todas as divisões policiais do Comando “para conhecer condições de trabalho” e definir o que fazer para as melhorar.

“Saberemos ultrapassar barreiras e dificuldades e criar condições para uma Área Metropolitana mais segura”, afirmou.

Paulo Lucas, de 51 anos, substitui na liderança do Comando Metropolitano da PSP/Porto o superintendente-chefe Miguel Mendes, de 58 anos, que foi destacado para uma missão em Timor-Leste.

O novo comandante já exerceu o cargo de diretor nacional adjunto da Unidade Orgânica de Operações e Segurança, da Direção Nacional da PSP, e funções de secretário-geral adjunto do Sistema de Segurança Interna.

Paulo Lucas foi empossado perante o diretor nacional da PSP, superintendente-chefe Luís Farinha, que sublinhou, na ocasião, a “realidade complexa e multifacetada” da área do Comando do Porto.