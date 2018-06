"Não há nada mais importante para uma empresa de bandeira do que operar de uma forma segura e, segurança, é inegociável para a TAP", disse após a assinatura de um protocolo de colaboração entre o Governo Regional da Madeira e a transportadora aérea portuguesa para promoção das comemorações, em curso, dos 600 anos da descoberta da Madeira e do Porto Santo que se estenderão até 2019.

Antonoaldo Neves realçou que a TAP "tem o seu Sistema Padrão de Operação” e está “confortável com os níveis de segurança que pratica na Madeira".

O responsável respondia assim a um desafio colocado pelo vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, que momentos antes havia pedido a colaboração da TAP para a revisão dos limites de operacionalidade do Aeroporto da Madeira Cristiano Ronaldo e uma atenção para com os preços das tarifas aéreas.

"O presidente que aqui vos está falando não vai abrir mão da segurança por um centavo que seja, a segurança não tem preço, a vida das pessoas não tem preço", observou.

"Estaremos - continuou - abertos a discutir esse assunto com calma, sem paixão, nem emoção para perceber como é que a gente pode fazer uma operação ainda mais segura, aqui, na Madeira".