A agência Lusa esteve hoje no Vale das Almas, onde se realiza, entre hoje e domingo, a 37.ª Concentração de Motos de Faro, e falou com motociclistas que garantiram nem ter pensado na possibilidade de não estar em Faro para participar em quatro dias de convívio, após a detenção de mais de 50 pessoas ligadas ao grupo Hells Angels e de receios de ajustes de contas no recinto entre grupos rivais.

O presidente da Federação de Motociclismo de Portugal (FMP), Manuel Marinheiro, disse à Lusa estar uma vez mais em Faro porque é motociclista, mas também porque, “em termos institucionais”, tenta sempre “participar em todas as atividades de motociclismo”, que de competição, quer de mototurismo, como é o caso da concentração em Faro.

“A concentração de Faro é sempre um momento alto do mototurismo nacional, pela sua dimensão e longevidade, vamos na 37.ª edição, e principalmente pelo ambiente que o Motoclube de Faro e os seus colaboradores, amigos e apoiantes conseguem criar nesta concentração todos os anos. E a expectativa para esta também é de um excelente ambiente para todos os motociclistas”, afirmou Manuel Marinheiro.

Questionado se veio este ano a Faro com a mesma tranquilidade de outros anos, o presidente da FMP respondeu que vem “sem dúvida com a mesma segurança e confiança”.

“Até porque as nossas autoridades têm mostrado que estão vigilantes e atuantes, e naturalmente que, em concentrações sejam de motociclistas, musicais, desportivas, no âmbito do futebol, há sempre riscos e a vida também é feita um pouco de riscos”, considerou.

Mas o dirigente federativo disse acreditar que está tudo “em segurança”, porque todos os envolvidos na organização da concentração de Faro “são pessoas experimentadas” e os visitantes são “principalmente motociclistas” e “os motociclistas, por natureza, não são violentos, têm princípios de liberdade, amizade, confraternização e entreajuda”.