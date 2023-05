Em causa estão crianças com atraso na fala ou desenvolvimento, autismo e dificuldades motoras com necessidades de apoio terapêutico. Segundo o JN existem casos com dois anos de espera o que já levou a Segurança Social a perder meia centena de ações no Tribunal Administrativo de Braga, com o juiz a ordenar que a SS atribuísse o respetivo subsídio e os juros de mora.

Ao mesmo jornal, o diretor do Instituto de Desenvolvimento de Guimarães adiantou que 180 famílias enviaram em setembro, com relatórios emitidos por um médico especialista, pedidos à SS de Braga para que sejam atribuídos esses apoios às crianças que necessitam. A conclusão é, diz o diretor ao JN, que a SS “ou não responde ou indefere, por decisão de uma equipa multidisciplinar, sem sequer ver a criança”.

O Instituto de Desenvolvimento de Guimarães também adiantou ao JN estar a organizar com outras clínicas na zona um protesto frente ao edifício da Segurança Social em Braga, onde estimam juntar cerca de 300 famílias.