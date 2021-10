Seis pessoas foram detidas na terça-feira à noite no Estádio Wembley, no decorrer do jogo entre Inglaterra e Hungria (1-1), de qualificação para o Mundial2022 de futebol, devido a insultos racistas e confrontos com a polícia.

De acordo com a polícia britânica, os confrontos ocorreram na zona das bancadas junto aos adeptos húngaros, após a segurança tentar deter um adepto na sequência de insultos racistas dirigidos a um dos elementos dos 'stewards'. De acordo com a Polícia Metropolitana de Londres, os incidentes foram "menores", mas as autoridades tiverem de recorrer ao uso dos bastões para conter a multidão. Uma pessoa foi detida por insultos racistas, duas por confrontos junto às bancadas e três, já fora do estádio, por "desordem" e "embriaguez". Este é o segundo incidente nos últimos três jogos em Wembley, depois de em julho, na final do Euro2020, entre Inglaterra e Itália (1-1, 2-3 no desempate por grandes penalidades), um grupo de adeptos terem derrubado as proteções e forçado a entrada no recinto.