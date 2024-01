Vista de teleférico do Pavilhão Atlântico no Parque das Nações, em Lisboa, 19 de abril de 2018. A Expo '98 realizada há 20 anos na zona oriental da cidade de Lisboa renovou a componente habitacional e urbanistica da zona. O Parque das Nações é agora uma freguesia do concelho de Lisboa e uma área muito procurada pelo seu espaço de lazer, empresarial e cultural. (ACOMPANHA TEXTO DO DIA 22 DE MAIO DE 2018). MIGUEL A. LOPES/LUSA

24