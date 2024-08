Os distritos de Bragança, Évora, Guarda, Beja, Castelo Branco e Portalegre estão sob aviso desde as 00:00 e até às 18:00 de quinta-feira.

Na quarta-feira, o aviso vai estender-se aos distritos do Porto, Vila Real, Viana do Castelo e Braga, e manter-se também até às 18:00 de quinta-feira.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Para hoje é esperada nebulosidade matinal no litoral oeste, com possibilidade de ocorrência de chuvisco. O vento será por vezes forte na faixa costeira ocidental e nas terras altas. Está prevista uma pequena descida da temperatura no interior e uma pequena subida da temperatura máxima no sotavento algarvio.

Os distritos de Castelo Branco e Évora deverão ser hoje os mais quentes, com uma temperatura máxima de 39º Celsius e Aveiro o mais fresco, com 24º.