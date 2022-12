O confronto aconteceu quando quatro polícias aparentemente envolvidos numa investigação de desaparecimento chegaram a uma propriedade na pequena cidade de Wieambilla, no estado de Queensland.

"Assim que eles entraram na propriedade, foram atingidos por tiros, nunca tiveram hipótese", relatou o presidente do sindicato da polícia de Queensland, Ian Leavers.

"Dois polícias foram executados a sangue frio", acrescentou.

Os falecidos Rachel McCrow, de 26 anos, e Matthew Arnold, de 29, estavam apenas no início das suas carreiras policiais.

Um transeunte também foi atingido por tiros e "declarado morto no local", disse a polícia.

Os outros dois agentes foram levados para o hospital com ferimentos leves.

Após o tiroteio inicial, uma equipa de elite com apoio aéreo foi enviada ao local. Os três suspeitos, dois homens e uma mulher, morreram.

A polícia não revelou a identidade dos suspeitos, mas a imprensa local informou que a propriedade estava no nome do irmão e da cunhada de um diretor de escola do Ensino Básico que desapareceu no ano passado.

De acordo com a imprensa, o irmão publicava com frequência conteúdo em sites de teoria da conspiração e criticava "sociedades secretas" e agências de inteligência.

Este tipo de tiroteio é raro na Austrália, que tem uma legislação sobre posse de armas que está entre as mais estritas do planeta.